Casal em guerra. Marisa ameaça revelar segredo e Pedro reage: «Faz as malas e sai»

No Secret Story 9, a relação entre Pedro e Marisa continua a degradar-se e a nova discussão aconteceu à vista de todos, em plena sala. Desta vez, Marisa deixou as lágrimas de lado e enfrentou o marido com fortes acusações, deixando-o completamente fora de si. A troca de palavras subiu de tom e a concorrente chegou mesmo a ameaçar revelar o segredo que partilham e abandonar o programa. Enfurecido, Pedro respondeu sem rodeios: disse-lhe para fazer as malas e sair, garantindo que “não faz falta nenhuma na casa”.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNA – 761 20 20 03

DYLAN – 761 20 20 07

JOANA – 761 20 20 11

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

Acompanhe tudo ao minuto