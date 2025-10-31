Casal em guerra: Marisa possuída com Pedro Jorge «Não gostei. Não lhe admito»

No Secret Story 9, Marisa e Pedro Jorge protagonizaram mais uma discussão acesa que deixou toda a casa em alerta. Visivelmente irritada, Marisa perdeu a paciência com o marido e atirou: «Não gostei. Não lhe admito». O casal trocou acusações em tom elevado e o clima ficou tenso, mostrando que a relação continua longe de estabilizar dentro do jogo.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18