«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas

No Extra Secret Story 9, assistimos a imagens na íntegra de um dos momentos mais importantes da semana: Leandro acertou no segredo Marisa Susana: "Casei-me comigo própria". Em lágrimas, Marisa Susana explica aos colegas o porquê do seu segredo. Os concorrentes não contêm a emoção ao saber de toda a história.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18