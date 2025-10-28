Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas

No Extra Secret Story 9, assistimos a imagens na íntegra de um dos momentos mais importantes da semana: Leandro acertou no segredo Marisa Susana: "Casei-me comigo própria". Em lágrimas, Marisa Susana explica aos colegas o porquê do seu segredo. Os concorrentes não contêm a emoção ao saber de toda a história. 

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

«Doença grave»: Concorrentes debatem teorias e ficam cada vez mais perto de um segredo
08:06

«Doença grave»: Concorrentes debatem teorias e ficam cada vez mais perto de um segredo

13:15
«Cara de travesti»?: As palavras de Mariana sobre Raquel e Bruna que estão a causar alvoroço
04:14

«Cara de travesti»?: As palavras de Mariana sobre Raquel e Bruna que estão a causar alvoroço

12:59
Concorrentes acreditam que Bruna pode ter feito mudança de género: «Tem muita maquilhagem para disfarçar (...) Cabelo à homem»
04:14

Concorrentes acreditam que Bruna pode ter feito mudança de género: «Tem muita maquilhagem para disfarçar (...) Cabelo à homem»

12:49
Nova pista na casa deixa concorrentes intrigados. Há quem esteja perto
03:29

Nova pista na casa deixa concorrentes intrigados. Há quem esteja perto

12:48
«Eu lá fora faço o que eu quiser» Inês e Mariana em conversa privada
02:39

«Eu lá fora faço o que eu quiser» Inês e Mariana em conversa privada

12:47
Em momento a sós, Pedro Jorge e Marisa aproveitam para 'matar saudades'
03:39

Em momento a sós, Pedro Jorge e Marisa aproveitam para 'matar saudades'

12:43
Mais Vídeos

Mais Vistos

«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas
05:07

«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas

Hoje às 10:03
«Vais esticar o cabelo e fica lá um animal morto»: Mariana acusa Bruna de tocar numa 'fragilidade' sua
02:26

«Vais esticar o cabelo e fica lá um animal morto»: Mariana acusa Bruna de tocar numa 'fragilidade' sua

Hoje às 08:19
«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

Há 1h e 53min
Ainda não nasceu e já é um ‘fenómeno’ da Internet: A bebé mais popular de Portugal

Ainda não nasceu e já é um ‘fenómeno’ da Internet: A bebé mais popular de Portugal

Há 3h e 28min
Dylan abre o coração a Inês e admite sentimento pela concorrente
04:03

Dylan abre o coração a Inês e admite sentimento pela concorrente

Há 3h e 52min
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira rendida a esta ex-concorrente: «Tens a cara mais bonita, é perfeita na televisão»

Cristina Ferreira rendida a esta ex-concorrente: «Tens a cara mais bonita, é perfeita na televisão»

Há 30 min
Liliana é a nova Bernardina? Cristina Ferreira faz comparação entre ambas

Liliana é a nova Bernardina? Cristina Ferreira faz comparação entre ambas

Há 1h e 0min
«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'

Há 1h e 53min
O lado mais ternurento de Bruno de Carvalho finalmente revelado. Esta é a declaração de amor que está a derreter tudo e todos

O lado mais ternurento de Bruno de Carvalho finalmente revelado. Esta é a declaração de amor que está a derreter tudo e todos

Há 2h e 45min
Ainda não nasceu e já é um ‘fenómeno’ da Internet: A bebé mais popular de Portugal

Ainda não nasceu e já é um ‘fenómeno’ da Internet: A bebé mais popular de Portugal

Há 3h e 28min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Cristina Ferreira rendida a esta ex-concorrente: «Tens a cara mais bonita, é perfeita na televisão»

Cristina Ferreira rendida a esta ex-concorrente: «Tens a cara mais bonita, é perfeita na televisão»

Há 30 min
Liliana é a nova Bernardina? Cristina Ferreira faz comparação entre ambas

Liliana é a nova Bernardina? Cristina Ferreira faz comparação entre ambas

Há 1h e 0min
O lado mais ternurento de Bruno de Carvalho finalmente revelado. Esta é a declaração de amor que está a derreter tudo e todos

O lado mais ternurento de Bruno de Carvalho finalmente revelado. Esta é a declaração de amor que está a derreter tudo e todos

Há 2h e 45min
Ainda não nasceu e já é um ‘fenómeno’ da Internet: A bebé mais popular de Portugal

Ainda não nasceu e já é um ‘fenómeno’ da Internet: A bebé mais popular de Portugal

Há 3h e 28min
Filha de Vânia Sá atinge marco histórico ainda na barriga da mãe. E estas fotos são as ‘culpadas’

Filha de Vânia Sá atinge marco histórico ainda na barriga da mãe. E estas fotos são as ‘culpadas’

Há 3h e 47min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ontem às 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Ontem às 17:14
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Ontem às 14:51
A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

Ontem às 10:21
Afastado dos reality shows, Pedro Crispim confessa: "Não sou saudosista"

Afastado dos reality shows, Pedro Crispim confessa: "Não sou saudosista"

Ontem às 09:48
Ver Mais Outros Sites