«Casou com ela própria» Leandro acredita saber o segredo de Marisa Susana

No Secret Story 9, uma nova pista surge na casa, mas apenas Leandro, Pedro Jorge e Bruna a conseguem ver. A pista tratava-se de um manequim com um vestido de noiva, acompanhado pela frase: «Prometo amar-me e respeitar-me até ao fim da minha vida». Leandro atirou de imediato um palpite: «Casei sozinha» e associou a Marisa Susana.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País