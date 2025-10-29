Catarina Miranda decidiu mudar de visual e mostrou aos fãs o resultado final. Veja o vídeo.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Catarina Miranda tem um novo visual: E a mudança surpreendeu os fãs
- Há 1h e 39min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
00:15
Catarina Miranda tem um novo visual: E a mudança surpreendeu os fãs
Há 1h e 39min
03:07
Marisa dá pista a Ana sobre segredo? Veja o que aconteceu
Há 20 min
10:17
Voz deixa aviso severo: «Se alguém voltar a fazê-lo, vou tomar medidas mais severas...»
Há 1h e 10min
10:42
Ordem da Voz acaba com comida escondida na casa
Há 1h e 22min
06:53
Voz dá ‘puxão de orelhas’ aos concorrentes. Saiba o motivo
Há 1h e 36min
05:08
Gritos, tensão e muitas acusações: Discussão entre Liliana e Ana sai fora do controlo
Há 1h e 54min
03:19
Tensão na casa! Dylan rasga Liliana: «És uma falsa, és hipócrita, és tudo…»
Há 2h e 6min
03:27
«Ganha vergonha»: Ana perde a paciência com Pedro Jorge
Há 2h e 15min
02:39
Última Hora: Pedro Jorge, Leandro e Marisas recebem avião de apoio
Há 2h e 27min
04:17
Concorrentes arrasam Pedro Jorge e falam em ‘terrorismo’ na relação com Marisa
Há 3h e 12min
08:21
Marisa Susana em lágrimas ao falar sobre o seu segredo
Há 3h e 44min
04:44
Barraco. Raquel vira-se contra Marisa Susana: «Disse que tinha dentes amarelos»
Hoje às 12:46
01:55
Inédito: Liliana e Fábio recebem avião de apoio
Hoje às 12:17
02:26
Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada
Hoje às 12:04
02:57
Marisa Susana não tem dúvidas: As chapadas de Vera a Dylan foram bem dadas
Hoje às 11:38
04:27
Dylan perde a cabeça e arrasa Marisa Susana: «Estás a diminuir a tua idade mental»
Hoje às 11:37
01:16
«O Leandro quer gritar»: Marisa Susana farta-se da atitude do colega pela manhã
Hoje às 11:19
06:40
Dylan, Raquel e Inês sem papas na língua:«É ridiculo»
Hoje às 11:12
02:39
Monólogos de Leandro: Revoltado, o concorrente fala sozinho
Hoje às 10:53
01:45
Picardias pela manhã. Leandro dá conselho inesperado a Liliana: «Faz as malas e sai»
Hoje às 10:46
01:31
Caos no pequeno-almoço: Leandro explode em conversa com Marisa Susana
Hoje às 10:37
02:35
«Tu és um cobarde!» Bruna grita com Pedro ao defender Marisa
Hoje às 10:31
07:30
«Não queres dar as chapadas agora!?»: Pedro mete-se no meio de Ana e Liliana, e Marisa discute com ele
Hoje às 10:22
02:27
Gritos e mais gritos reinam na madrugada: «Está mas é calada! (...) És baixa!»
Hoje às 10:16
05:12
«Com os olhos esbugalhados para mim... ia fazer o quê? Ele não me agarra»: Marisa Susana reage a tensão com Bruno
Hoje às 10:15
02:05
Berros imperam entre o casal: Pedro diz à mulher para estar calada e não dar a sua opinião?
Hoje às 10:13
02:05
«O braço está arranhado»: Liliana repara em Marisa Susana após caos protagonizado com Bruno
Hoje às 10:12
01:11
Comentadores analisam (ao segundo) o momento da farinha que está a dar que falar e mostram-se indignados
Hoje às 10:00
02:32
A farinha no centro da polémica: Após confronto intenso com Bruno, Marisa Susana acaba em lágrimas
Hoje às 09:53
02:36
O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso
Hoje às 09:37
01:20
«Não tens nada que me agarrar!»: Marisa Susana explode com Bruno
Hoje às 09:25
02:28
«Estás a dar pontapés na mala de quem?!»: Bruna 'passa-se' com Mariana
Hoje às 09:24
05:31
De narizes colados e frente a frente: Bruna e Mariana viradas do avesso
Hoje às 09:23
01:09
Negócio fechado: A Voz diz que Pedro Jorge vai jantar a sós com Liliana
Hoje às 09:22
04:49
Alta tensão: Marisa quer saber quem é a mulher mais bonita da casa para Pedro Jorge e ele...
Hoje às 09:21
02:46
Ciúmes ao rubro: Pedro Jorge acusa Marisa de estar muito 'íntima' de outro concorrente
Hoje às 09:14
03:44
«A minha mulher olha para ti e vê logo que estou a brincar»: Bruno 'ataca' o físico de Marisa Susana?
Hoje às 09:04
05:04
«Este discurso é reles e ordinário (...) Não a vê como uma mulher digna»: Márcia Soares 'rasga' Bruno
Hoje às 08:45
03:09
«Organizas um casamento para mim própria?»: Em despique com Marisa Susana, Bruna ironiza
Hoje às 08:31
04:12
«Quem é que vos deu ordem para mexer no que é meu?»: Leandro 'passa-se' com Pedro Jorge
Ontem às 23:25
01:02
O toque de Dylan que fez Inês desviar-se imediatamente
Ontem às 23:09
00:53
Hilariante! Pedro Jorge deixa colegas a chorar a rir com imitação de Raquel e Bruna
Ontem às 22:43
03:11
«Deitei uma lágrima por ti, é porque és bonita»: Pedro Jorge dá 'estoiro' a Ana
Ontem às 22:26
03:11
Tensão alta! Pedro Jorge 'imita' Raquel e deixa-a de boca aberta
Ontem às 22:26
02:32
Aos gritos, Bruno passa-se com Marisa Susana: «Está calada! És insuportável»
Ontem às 22:17
03:39
Marisa Susana recebe 'ataque' de Bruno e responde à letra: «Fica-te mal, tens mulher lá fora»
Ontem às 22:07
05:28
«Mal-amada» e «animal morto»: Tudo o que foi dito na acesa discussão de Bruna e Mariana
Ontem às 22:00
02:06
Mão pesada! Voz sanciona Pedro Jorge e Cristina deixa conselho: «Só um é que ganha»
Ontem às 21:50
01:24
Almoço com Liliana? Pedro tenta fazer ciúmes a Marisa e acaba 'entalado' pela Voz
Ontem às 21:48
03:22
«Preferia estar aí sozinho?»: Cristina Ferreira faz a pergunta mais desejada a Pedro Jorge
Ontem às 21:47
03:22
Pedro Jorge assume más atitudes com Marisa: «Digo-lhe coisas feias e fico triste»
Ontem às 21:47
03:28
Segredos em risco? Pedro Jorge e Marisa não resistem… e trocam beijo apaixonado
Ontem às 21:31
03:06
Dylan declara-se a Inês? Veja a confissão do concorrente
Ontem às 19:55
05:37
Apanhados? Bruna enfrenta colegas durante sessão de má-língua sobre ela
Ontem às 19:48
04:48
«Onde está a estratégia?»: Pedro Jorge repreende Marisa
Ontem às 19:36
02:09
Fábio continua em lágrimas e critica Liliana: «Estás-te a deixar afetar por causa de outras pessoas»
Ontem às 19:18
00:24
Inês corta relações? Dylan surpreendido pela postura implacável
Ontem às 19:07
04:47
«Onde é que tu viste maldade em mim?»: Marisa Susana indignada com opinião de Pedro Jorge
Ontem às 19:05
02:25
No limite? Fábio desaba em lágrimas com toda a casa ‘contra’ si
Ontem às 18:58
02:37
Inês Morais tem opinião polémica sobre concorrente: «Não há pachorra»
Ontem às 18:47
03:44
Segredo em risco? Pedro Jorge deixa pista crucial a Liliana
Ontem às 18:42