Catarina Miranda tem um novo visual: E a mudança surpreendeu os fãs

Catarina Miranda decidiu mudar de visual e mostrou aos fãs o resultado final. Veja o vídeo. 

  • Há 1h e 39min
Marisa dá pista a Ana sobre segredo? Veja o que aconteceu
03:07

Marisa dá pista a Ana sobre segredo? Veja o que aconteceu

17:15
Voz deixa aviso severo: «Se alguém voltar a fazê-lo, vou tomar medidas mais severas...»
10:17

Voz deixa aviso severo: «Se alguém voltar a fazê-lo, vou tomar medidas mais severas...»

16:25
Ordem da Voz acaba com comida escondida na casa
10:42

Ordem da Voz acaba com comida escondida na casa

16:13
Voz dá ‘puxão de orelhas’ aos concorrentes. Saiba o motivo
06:53

Voz dá ‘puxão de orelhas’ aos concorrentes. Saiba o motivo

15:59
Gritos, tensão e muitas acusações: Discussão entre Liliana e Ana sai fora do controlo
05:08

Gritos, tensão e muitas acusações: Discussão entre Liliana e Ana sai fora do controlo

15:41
Tensão na casa! Dylan rasga Liliana: «És uma falsa, és hipócrita, és tudo…»
03:19

Tensão na casa! Dylan rasga Liliana: «És uma falsa, és hipócrita, és tudo…»

15:29
Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada
02:26

Tensão máxima: Berros de Ana e Liliana ‘obrigam’ a Voz a acender as luzes de madrugada

Hoje às 12:04
«Não queres dar as chapadas agora!?»: Pedro mete-se no meio de Ana e Liliana, e Marisa discute com ele
07:30

«Não queres dar as chapadas agora!?»: Pedro mete-se no meio de Ana e Liliana, e Marisa discute com ele

Hoje às 10:22
O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso
02:36

O momento da farinha que todos falam: Bruno e Marisa Susana envolvem-se num confronto aceso

Hoje às 09:37
Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes

Hoje às 11:14
Concorrentes arrasam Pedro Jorge e falam em ‘terrorismo’ na relação com Marisa
04:17

Concorrentes arrasam Pedro Jorge e falam em ‘terrorismo’ na relação com Marisa

Há 3h e 12min
Solteiro, Zé foi visto com famosa atriz portuguesa. E não foi a única

Solteiro, Zé foi visto com famosa atriz portuguesa. E não foi a única

Há 18 min
Bernardo Sousa celebra conquista marcante: e Bruna Gomes não fica indiferente

Bernardo Sousa celebra conquista marcante: e Bruna Gomes não fica indiferente

Há 26 min
Nem o dinheiro escapa. Cláudio Ramos revela acidente e "culpa" a filha

Nem o dinheiro escapa. Cláudio Ramos revela acidente e "culpa" a filha

Há 1h e 16min
Catarina Miranda muda radicalmente de visual - e está mais arrojada do que nunca

Catarina Miranda muda radicalmente de visual - e está mais arrojada do que nunca

Há 1h e 16min
Jéssica Vieira mostra nova silhueta e revela o segredo da transformação física

Jéssica Vieira mostra nova silhueta e revela o segredo da transformação física

Há 1h e 16min
Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Ontem às 16:46
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

27 out, 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

27 out, 17:14
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

27 out, 14:51
A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

27 out, 10:21
