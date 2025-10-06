«Cavou o buraco dele»: Concorrentes pouco admirados com a saída de Sandro

No Secret Story 9, a saída de Sandro não apanhou os colegas de surpresa. Muitos concorrentes comentaram que o barbeiro «cavou o buraco dele» com as suas atitudes dentro da casa. As reações foram divididas entre quem lamentou a saída e quem considerou que o desfecho era inevitável.
