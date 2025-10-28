«Chamaram-te de sonsa, falsa, que apunhalaste o Leandro...»: Liliana conta tudo a Marisa

No Secret Story 9, Liliana entra no quarto azul para dizer a Marisa o que supostamente andavam a dizer mal dela cá fora, mas depara-se com Ana Cristina a conversar com os amigos e fica passada. Ana Cristina chega mesmo a acusar Liliana de ser "mentirosa". Liliana sobe o tom de voz. Depois, Liliana vai com Marisa para um sítio privado e conta-lhe tudo o que diz ter ouvido.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18