Charada no plasma intriga a casa: «Milagre» pode denunciar o segredo de Ana

No Secret Story 9, uma nova pista surgiu no plasma em forma de charada e lançou a casa em alvoroço. Entre palpites e teorias, vários concorrentes convergiram na mesma solução: a palavra “milagre”. A hipótese reacendeu as suspeitas de que a pista estará ligada ao alegado segredo de Ana, alimentando ainda mais a corrida às revelações.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18