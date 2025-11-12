Charada no plasma intriga a casa: «Milagre» pode denunciar o segredo de Ana

No Secret Story 9, uma nova pista surgiu no plasma em forma de charada e lançou a casa em alvoroço. Entre palpites e teorias, vários concorrentes convergiram na mesma solução: a palavra “milagre”. A hipótese reacendeu as suspeitas de que a pista estará ligada ao alegado segredo de Ana, alimentando ainda mais a corrida às revelações.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!