Chegou o momento: Pedro e Marisa passam a primeira noite juntos

As luzes apagam-se e Pedro pede a Marisa para se deitar ao seu lado. A concorrente obedece e pedro nem quer acreditar nisto. Marisa alerta o marido de algumas palavras ditas por ele e que é muito feio. Pedro responde de que isto é um jogo e voltam a relembrar o momento que Pedro elogiou o vestido de Ana.

O ambiente fica azedo entre o casal. Marisa pede para que Pedro não se faça de coitadinho. Pedro responde que o menos importante é não ter dito que Marisa era sua namorada. A concorrente mostra-se desiludida com esta opinião e refere que foi o que mais lhe perturbou e teve de engolir tudo sem conseguir desabafar com ninguém. Marisa alerta que Pedro tem de admitir o que fez, porém, o concorrente não gosta da conversa e pede para que Marisa volte para a sua cama.

O concorrente acrescenta que está a sentir uma grande pressão e que Marisa não é boa para si. No final, os dois beijam-se.