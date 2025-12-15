Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Chegou o momento: Pedro e Marisa passam a primeira noite juntos

As luzes apagam-se e Pedro pede a Marisa para se deitar ao seu lado. A concorrente obedece e pedro nem quer acreditar nisto. Marisa alerta o marido de algumas palavras ditas por ele e que é muito feio. Pedro responde de que isto é um jogo e voltam a relembrar o momento que Pedro elogiou o vestido de Ana.

O ambiente fica azedo entre o casal. Marisa pede para que Pedro não se faça de coitadinho. Pedro responde que o menos importante é não ter dito que Marisa era sua namorada. A concorrente mostra-se desiludida com esta opinião e refere que foi o que mais lhe perturbou e teve de engolir tudo sem conseguir desabafar com ninguém. Marisa alerta que Pedro tem de admitir o que fez, porém, o concorrente não gosta da conversa e pede para que Marisa volte para a sua cama.

O concorrente acrescenta que está a sentir uma grande pressão e que Marisa não é boa para si. No final, os dois beijam-se.

  • Há 2h e 50min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Reação de Pedro às nomeações causa falatório na casa: «Ficaste muito pensativo»
01:54

Reação de Pedro às nomeações causa falatório na casa: «Ficaste muito pensativo»

22:22
Três concorrentes estão em risco: Já são conhecidos os nomeados da semana no Secret Story 9
03:13

Três concorrentes estão em risco: Já são conhecidos os nomeados da semana no Secret Story 9

22:20
Liliana foi bem-sucedida? Saiba o resultado da missão que agitou a casa
01:42

Liliana foi bem-sucedida? Saiba o resultado da missão que agitou a casa

22:14
Hilariante! Liliana recebe missão e provoca 'caos' na casa
03:44

Hilariante! Liliana recebe missão e provoca 'caos' na casa

22:12
«Sou um pau-mandado»: Fábio ironiza comentários os colegas
02:32

«Sou um pau-mandado»: Fábio ironiza comentários os colegas

22:06
«Há uma coisa que se chama respeito»: Inês crítica postura de Liliana para com Marisa
02:34

«Há uma coisa que se chama respeito»: Inês crítica postura de Liliana para com Marisa

22:00
Mais Vídeos

Mais Vistos

O antes e depois de Jacques Costa: Veja como está a ex-concorrente do Big Brother 2024

O antes e depois de Jacques Costa: Veja como está a ex-concorrente do Big Brother 2024

13 dez, 15:15
Francisco Monteiro recupera fotografia que o liga a Márcia Soares. E esta foi a reação de choque da comentadora

Francisco Monteiro recupera fotografia que o liga a Márcia Soares. E esta foi a reação de choque da comentadora

Hoje às 12:00
Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

1 out, 09:29
Mafalda Castro mostra a sua cozinha pela primeira vez e as funcionalidades da torneira deixaram todos de queixo caído

Mafalda Castro mostra a sua cozinha pela primeira vez e as funcionalidades da torneira deixaram todos de queixo caído

Hoje às 16:13
Ana fica em choque minutos após sair do Secret Story. E o motivo está relacionado com Pedro

Ana fica em choque minutos após sair do Secret Story. E o motivo está relacionado com Pedro

Hoje às 16:34
Ver Mais

Notícias

Há um concorrente mais perto da porta de saída do Secret Story. Há três nomeados em risco de expulsão

Há um concorrente mais perto da porta de saída do Secret Story. Há três nomeados em risco de expulsão

Há 28 min
Inédito! Limousine de luxo marca a chegada dos ex-concorrentes à Gala do Secret Story 9

Inédito! Limousine de luxo marca a chegada dos ex-concorrentes à Gala do Secret Story 9

Há 2h e 29min
Ana abre o coração e revela o verdadeiro motivo para nunca ter tido namorado

Ana abre o coração e revela o verdadeiro motivo para nunca ter tido namorado

Há 3h e 23min
Vencedora do Big Brother surpreende fãs com anúncio inesperado: «Ainda custa acreditar»

Vencedora do Big Brother surpreende fãs com anúncio inesperado: «Ainda custa acreditar»

Hoje às 18:14
Cristina Ferreira cruza-se com uma princesa em 'apuros'. O detalhe que lhe captou a atenção no Reino Unido

Cristina Ferreira cruza-se com uma princesa em 'apuros'. O detalhe que lhe captou a atenção no Reino Unido

Hoje às 17:11
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

10 dez, 18:49
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Inédito! Limousine de luxo marca a chegada dos ex-concorrentes à Gala do Secret Story 9

Inédito! Limousine de luxo marca a chegada dos ex-concorrentes à Gala do Secret Story 9

Há 2h e 29min
Ana abre o coração e revela o verdadeiro motivo para nunca ter tido namorado

Ana abre o coração e revela o verdadeiro motivo para nunca ter tido namorado

Há 3h e 23min
Vencedora do Big Brother surpreende fãs com anúncio inesperado: «Ainda custa acreditar»

Vencedora do Big Brother surpreende fãs com anúncio inesperado: «Ainda custa acreditar»

Hoje às 18:14
Depois da vitória no Big Brother 2020, Soraia Moreira surpreende com conquista inédita

Depois da vitória no Big Brother 2020, Soraia Moreira surpreende com conquista inédita

Hoje às 18:03
Cristina Ferreira cruza-se com uma princesa em 'apuros'. O detalhe que lhe captou a atenção no Reino Unido

Cristina Ferreira cruza-se com uma princesa em 'apuros'. O detalhe que lhe captou a atenção no Reino Unido

Hoje às 17:11
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

Vânia Sá sofre "percalço" com o Porsche de 200 mil euros: «Lá se foi...»

13 dez, 12:44
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

12 dez, 17:06
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

12 dez, 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»

12 dez, 12:42
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

12 dez, 11:23
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Afinal, quem envia flores a Marcia Soares? Desfazemos o mistério!

Afinal, quem envia flores a Marcia Soares? Desfazemos o mistério!

Há 2h e 0min
"Que tenhas todo o sucesso do mundo": Daniel Guerreiro deixa mensagem emotiva a Soraia Moreira!

"Que tenhas todo o sucesso do mundo": Daniel Guerreiro deixa mensagem emotiva a Soraia Moreira!

Hoje às 15:47
"Ainda custa acreditar": Soraia Moreira vive novo momento... e envolve Daniel Guerreiro!

"Ainda custa acreditar": Soraia Moreira vive novo momento... e envolve Daniel Guerreiro!

Hoje às 14:29
Após enfrentar o "pior ano de sempre", Marie sofre reviravolta!

Após enfrentar o "pior ano de sempre", Marie sofre reviravolta!

Hoje às 12:06
Diogo Bordin despede-se de Portugal... e deixa mensagem emotiva!

Diogo Bordin despede-se de Portugal... e deixa mensagem emotiva!

Hoje às 08:08
Ver Mais Outros Sites