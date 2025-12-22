Cheia de confiança, Liliana ataca todos os rivais: «Teatro mal encenado…»

No Secret Story, os concorrentes vivem mais uma dinâmica. Desta vez, têm de revelar quem consideram que fez 'teatro' ao longo do programa. Liliana tem palavras negativas para atribuir a todos, mas começa por falar de Leandro, que acusa de fazer «um teatro mal encenado...». Veja o vídeo.

Isto acontece após uma noite de gala do Secret Story marcada por emoções fortes. Fábio foi o concorrente expulso da noite a menos de duas semanas da grande final. Já Liliana é a primeira finalista desta edição, depois de ter conquistado o tão desejado passaporte, numa prova exigente.