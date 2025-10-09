Chocante! Pedro Jorge critica Marisa: «Eu tinha vergonha de…»

No Secret Story 9, Marisa comentou a situação de Liliana. Recorde-se que, na quarta-feira, foi revelado o segredo da concorrente: «Fui pedida em casamento na gala de estreia.» Pedro Jorge, por sua vez, mostrou-se crítico e disse à mulher que sentia vergonha de ter filhos e de agir daquela forma.
Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:
ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13
