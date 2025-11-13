Choque total: Leandro recebe convite inesperado de Ana Cristina

No Secret Story 9, depois do fim do Gangue dos Frescos, Leandro recebe uma missão secreta, em que deve manifestar interesse de se juntar à ficha tripla. O concorrente acabou por aceitar e deixou a casa em alvoroço. Apesar de criticado pelos colegas, o concorrente acabou mesmo por ser ‘convidado’ por Ana Cristina:«Já que a Raquel saiu, queres juntar-te à ficha tripla?» Veja o momento.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story