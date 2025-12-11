Choque Total: Pedro é eleito o mais falso da casa… e Marisa concorda

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados a tirar perguntas à sorte e a posicionar-se entre dois colegas consoante a resposta. A primeira questão colocou Pedro contra Ana: «Quem é o mais falso?». O resultado foi devastador para Pedro, todos os concorrentes da casa se alinharam contra ele, elegendo-o unanimemente como o mais falso da casa, e nem Marisa ficou do seu lado.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

