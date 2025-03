«Chupa limão» marcado por tensão entre Bruno de Carvalho e Daniela Santos: «Mandaste-me calar...»

No Última Hora do Secret Story - Desafio Final, durante a atividade do “chupa limão”, Ossman pergunta a Tiago quem é que o concorrente expulsaria entre Iury e Daniela. Tiago revela que teria de escolher o coração e expulsaria a Daniela, mas não acha bem Ossman ter feito esta pergunta. O assunto da “missão ou não missão” de Tiago vem à baila, também puxado por Ossman. Para Daniela não há dúvidas, Tiago estava em missão, já Inês discorda da concorrente. No final, Daniela e Bruno acabam por se desentender, uma vez que Bruno interrompeu o discurso de Inês, algo que não foi bem visto aos olhos de Daniela.