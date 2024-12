Cinha Jardim sobre dinâmica de João Ricardo e Leo: «Isto para mim é um casal»

Durante o duche, o João canta a plenos pulmões uma música para o Leo, revelando que vão juntos até à final, mas só ele será o vencedor. O Leo continua com a sua rotina, tentando ignorar as cantorias. Mais tarde, o Leo encarna a personagem de um unicórnio, confessando ao João que ouve tudo, mas não conta nada a ninguém, para não haver confusão no seu jardim. No entanto, partilha que são todos uns “falsinhos” que falam mal uns dos outros. Questionado pelo João, o unicórnio atira que o concorrente é a pessoa mais venenosa da casa, contudo, admite que também ele tem um pouco de veneno para oferecer.