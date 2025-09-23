Ciúme no ar? Vera admite que ficaria chateada com Fábio, se este fosse mesmo namorado de Liliana

No Secret Story 9, Vera e Fábio conversam em privado. Vera admite que ficaria chateada com o colega, se o segredo deste fosse mesmo «somos um casal» com Liliana. Será que há ciúme no ar?

Recorde que Fábio esconde o segredo «Envolvi-me com uma concorrente da casa», sendo Vera essa concorrente.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

