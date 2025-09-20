Ciúmes à Flor da Pele: Fábio Assume Frase Polémica sobre Pedro

No Secret Story 9, Fábio confessa a Bruno ter sido o autor da frase polémica sobre Pedro, justificando-a com ciúmes da proximidade deste com Liliana. Bruno aconselha-o a lidar com o tema central, Liliana, sublinhando: «Vais ter de respeitar o que ela te pedir».
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
