Ciúmes à flor da pele! Liliana provoca Fábio: «Foi o Pedro…»

No Secret Story 9, Liliana e Fábio partilharam um momento a sós junto à piscina, mas a conversa não foi isenta de tensão. Fábio não escondeu o incómodo ao ver Liliana dirigir-se a Pedro enquanto ele permanecia sozinho. Liliana justificou-se, dizendo que apenas quis apoiar o colega por achar que ele poderia estar em baixo. Mais tarde, a concorrente aproveitou a situação para provocar Fábio: quando este reparou nas nódoas negras que Liliana tinha nas pernas, ela respondeu em tom brincalhão: «Foi o Pedro», deixando o ambiente carregado de provocações e insinuações.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

