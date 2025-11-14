Ciúmes à flor da pele: Marisa confronta Pedro Jorge por causa de Marisa Susana

A tensão voltou a instalar-se no casal. Insegura com a proximidade entre Pedro Jorge e Marisa Susana, Marisa decidiu confrontar o marido sobre a situação. A concorrente admitiu estar incomodada com a dinâmica entre os dois e exigiu esclarecimentos. Pedro tentou minimizar o assunto, mas a conversa deixou claro que os ciúmes continuam a ser uma das maiores fontes de conflito dentro da casa.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

