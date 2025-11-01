Ciúmes à vista? Marisa fala de Bruno durante o apelo ao voto e Pedro Jorge reage

No Secret Story 9, Marisa aproveitou o momento do apelo ao voto, no qual os concorrentes tinham de incluir no discurso as palavras que surgiam no plasma. Durante a sua intervenção, a concorrente acabou por mencionar Bruno, que também está nomeado. A situação deixou o colega intrigado e levou-o a questionar a mulher sobre o motivo da referência. Estará Pedro Jorge com ciúmes?
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18