Ciúmes de Vera? Fábio faz confissão inédita: Liliana revolta-se e vira-lhe as costas

Horas antes da gala do Secret Story 9, Liliana confronta Fábio e afirma que se o amigo gostasse mesmo dela não a teria desprezado como fez ao longo de toda a semana. Fábio mostra-se cabisbaixo e pouco diz, pedindo desculpa a Liliana. A concorrente acredita que Fábio quer que ela seja expulsa e Fábio questiona se acha que quer perder a mulher por quem está apaixonado. No meio da conversa, Vera vem à baila e o clima aquece. Veja tudo.

