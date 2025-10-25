Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Ciúmes? Marisa não perdoa Pedro Jorge e relembra missão polémica

No Secret Story 9, o ambiente aqueceu quando Marisa decidiu chamar a atenção do marido durante uma conversa na casa. A concorrente mostrou-se visivelmente incomodada e defendeu que o marido não tem de alinhar nas missões que são dos outros.  Marisa aproveitou ainda o momento para recordar uma missão anterior, na qual acabou por perder dinheiro, algo que, segundo ela, aconteceu por culpa direta do marido.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País

  • Secret Story
  • Há 3h e 38min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Nova Pista? Leandro associa enigma a segredo de Ana Cristina
03:10

Nova Pista? Leandro associa enigma a segredo de Ana Cristina

22:57 Ontem
Marisa declara-se ao marido. As palavras ditas derretem qualquer um
01:36

Marisa declara-se ao marido. As palavras ditas derretem qualquer um

22:24 Ontem
Pedro Jorge faz pedido especial a Marisa
01:44

Pedro Jorge faz pedido especial a Marisa

22:06 Ontem
«Vêm-se meter comigo, depois não se queixem»: Leandro implacável com Rui
03:01

«Vêm-se meter comigo, depois não se queixem»: Leandro implacável com Rui

21:48 Ontem
«Eu quero uma relação sem discussões»: Fábio impõe limites a Liliana
05:25

«Eu quero uma relação sem discussões»: Fábio impõe limites a Liliana

21:39 Ontem
Este foi o Grupo vencedor do 'Dança com o Secret Story'
03:20

Este foi o Grupo vencedor do 'Dança com o Secret Story'

19:33 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Quem diria? Liliana ‘troca’ Fábio por Leandro
03:37

Quem diria? Liliana ‘troca’ Fábio por Leandro

Ontem às 19:25
Este foi o Grupo vencedor do 'Dança com o Secret Story'
03:20

Este foi o Grupo vencedor do 'Dança com o Secret Story'

Ontem às 19:33
Noélia Pereira chora morte ligada a ex-concorrente do Big Brother

Noélia Pereira chora morte ligada a ex-concorrente do Big Brother

24 out, 17:09
Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

2 jul 2024, 15:51
Surpreendente. Não vai acreditar quando vir como Rúben Boa Nova foi buscar o filho à escola

Surpreendente. Não vai acreditar quando vir como Rúben Boa Nova foi buscar o filho à escola

Ontem às 17:37
Ver Mais

Notícias

Catarina Miranda e Afonso Leitão surpreendem em direto com detalhe inesperado

Catarina Miranda e Afonso Leitão surpreendem em direto com detalhe inesperado

Ontem às 18:04
Meses depois de perder o filho e o avô, Cláudia Nayara chora nova morte na família

Meses depois de perder o filho e o avô, Cláudia Nayara chora nova morte na família

Ontem às 18:00
Surpreendente. Não vai acreditar quando vir como Rúben Boa Nova foi buscar o filho à escola

Surpreendente. Não vai acreditar quando vir como Rúben Boa Nova foi buscar o filho à escola

Ontem às 17:37
Mil euros a menos e muita amargura: Bruna enfrenta Voz e protagoniza momento viral no Secret Story 9

Mil euros a menos e muita amargura: Bruna enfrenta Voz e protagoniza momento viral no Secret Story 9

Ontem às 17:00
Cara da TVI emociona fãs com homenagem inesperada a Marco Paulo e há um nome bem conhecido por trás da ideia

Cara da TVI emociona fãs com homenagem inesperada a Marco Paulo e há um nome bem conhecido por trás da ideia

Ontem às 16:46
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»

23 out, 08:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Catarina Miranda e Afonso Leitão surpreendem em direto com detalhe inesperado

Catarina Miranda e Afonso Leitão surpreendem em direto com detalhe inesperado

Ontem às 18:04
Meses depois de perder o filho e o avô, Cláudia Nayara chora nova morte na família

Meses depois de perder o filho e o avô, Cláudia Nayara chora nova morte na família

Ontem às 18:00
Surpreendente. Não vai acreditar quando vir como Rúben Boa Nova foi buscar o filho à escola

Surpreendente. Não vai acreditar quando vir como Rúben Boa Nova foi buscar o filho à escola

Ontem às 17:37
«Eu sempre tive este sonho…»: Catarina Miranda e Afonso Leitão contam detalhes da primeira aventura em casal
15:08

«Eu sempre tive este sonho…»: Catarina Miranda e Afonso Leitão contam detalhes da primeira aventura em casal

Ontem às 17:19
Cara da TVI emociona fãs com homenagem inesperada a Marco Paulo e há um nome bem conhecido por trás da ideia

Cara da TVI emociona fãs com homenagem inesperada a Marco Paulo e há um nome bem conhecido por trás da ideia

Ontem às 16:46
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Luíza Abreu e João Moura Caetano separados? Veja a foto!

Luíza Abreu e João Moura Caetano separados? Veja a foto!

Ontem às 17:28
"Big Brother". Carolina Braga ataca ex-concorrente: "Quando me mandaste mensagem, o silêncio já era resposta. Desculpa ter-te marcado"

"Big Brother". Carolina Braga ataca ex-concorrente: "Quando me mandaste mensagem, o silêncio já era resposta. Desculpa ter-te marcado"

Ontem às 15:58
Após cinco anos, Francisco Nunes, marido de Liliana Aguiar, afirma ser vítima de crime: Polícia Judiciária já está envolvida!

Após cinco anos, Francisco Nunes, marido de Liliana Aguiar, afirma ser vítima de crime: Polícia Judiciária já está envolvida!

Ontem às 13:56
"Há amores que duram para sempre": Fábio Paim deixa mensagem emotiva... e Jéssica Galhofas reage!

"Há amores que duram para sempre": Fábio Paim deixa mensagem emotiva... e Jéssica Galhofas reage!

Ontem às 10:20
Liliana Aguiar faz importante revelação: "Deixo um conselho para todas as mães que vão ter de lidar com madrastas"

Liliana Aguiar faz importante revelação: "Deixo um conselho para todas as mães que vão ter de lidar com madrastas"

Ontem às 08:56
Ver Mais Outros Sites