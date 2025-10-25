Ciúmes? Marisa não perdoa Pedro Jorge e relembra missão polémica

No Secret Story 9, o ambiente aqueceu quando Marisa decidiu chamar a atenção do marido durante uma conversa na casa. A concorrente mostrou-se visivelmente incomodada e defendeu que o marido não tem de alinhar nas missões que são dos outros. Marisa aproveitou ainda o momento para recordar uma missão anterior, na qual acabou por perder dinheiro, algo que, segundo ela, aconteceu por culpa direta do marido.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País