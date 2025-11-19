No Secret Story 9, durante o Especial, Cristina Ferreira começou o direto com uma ligação à casa para acompanhar o mais recente drama da casa. Haverá ciúmes no ar? Fábio elogia Ana perante Liliana: «Acho bonita», mas garante que não tem intenções com a colega.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

