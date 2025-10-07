Ciúmes no ar? Lídia questiona Pedro Jorge sobre Marisa

No Secret Story 9, uma boca que Pedro Jorge mandou à mulher fez com que Lídia perguntasse sobre os sentimentos do concorrente. Após observar o seu comportamento, Lídia questionou-o diretamente se estaria com ciúmes de Marisa. Pedro Jorge tentou desvalorizar a situação, mas o momento não passou despercebido.

