Ciúmes no ar? Marisa Susana para Pedro: «Como é que consegues ficar bem com a Marisa e mal comigo...»

No Diário do Secret Story 9, Depois do almoço Especial, Leandro e Marisa Susana entram em bate boca. O concorrente dá força à sua missão dizendo que garante que não queria ser convidado para o almoço especial, mas Marisa Susana não acredita.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
