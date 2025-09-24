Ciúmes no ar? Vera aproxima-se de Fábio, Dylan reage e chama-lhe «salta-pocinhas»

No Secret Story 9, Vera avançou na missão de se aproximar de Fábio e aproveitou o momento em que o concorrente estava a treinar para se chegar a ele. Percebendo a situação, Fábio questionou-a de imediato se estaria a tentar provocar ciúmes em Dylan, que observava do outro lado do jardim. Vera não respondeu e Fábio mostrou-se preocupado, garantindo que não queria criar conflitos nem aborrecimentos com Dylan.

Pouco depois, Dylan juntou-se aos dois e afirmou não ser ciumento. Ainda assim, no confessionário, acabou por admitir dúvidas, considerando a possibilidade de Fábio ser um “salta-pocinhas”. O concorrente esclareceu ao anfitrião que não se importa que exista amizade entre Fábio e Vera, mas frisou que tudo depende da forma como essa proximidade acontece.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país