Ciúmes são um sinal de amor? Tema insólito gera conflito entre os concorrentes

No Secret Story 9, a Voz chamou todos os concorrentes para se reunirem na sala e darem inicio a uma nova dinâmica, para animar a manhã. Algumas frases apareceram no plasma e todos tiveram de opinar sobre as mesmas. Várias foram as frases que geraram debate entre os concorrentes. «Ciúmes é sinal de amor» foi uma das frases que abalou a dinâmica. As opiniões foram muito opostas e o debate intensificou-se.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

