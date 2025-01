Cláudio Alegre sobre Inês Morais: «Peca pela forma ácida como fala com os concorrentes»

No «Dois às 10», recebemos Cláudio Alegre, o 5º concorrente expulso do «Secret Story - Desafio Final». O jogo acabou para este concorrente que teve de abandonar ontem a casa. O ex-concorrente responde à questão dos apresentadores sobre quem é ou quem são as maiores plantas da casa. Depois, Cláudio Alegre comenta os aspetos negativos da postura de dois concorrentes: João Ricardo e Inês Morais.