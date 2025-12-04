Cláudio Ramos fez uma revelação inédita no 'Dois às 10'. O apresentador recordou um momento especial do casamento com Susana Moniz, mãe da filha. Saiba tudo aqui.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Cláudio Ramos conta pela primeira vez um pormenor único do dia do seu casamento
- Secret Story
- Há 3h e 11min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
04:31
Cláudio Ramos conta pela primeira vez um pormenor único do dia do seu casamento
Há 3h e 11min
00:51
A arriscar os segredos ao máximo, Pedro rouba beijos a Marisa
Há 9 min
03:19
Liliana dá aula de alongamentos a Leandro e o momento é hilariante: «Não estou lá muito relaxado»
Há 23 min
05:22
Marisa e Bruna continuam sem falar e o ambiente está mais tenso do que nunca: «Não valem mesmo nada»
Há 36 min
05:41
Bruna desfeita em lágrimas após discussão com Marisa: «A hipocrisia das pessoas irrita-me»
Há 48 min
05:41
Pedro e Leandro em fúria após discussão de Marisa e Bruna: «Só me apetecia mandar-lhe...»
Há 48 min
04:29
Liliana e Fábio mais tremidos do que nunca: «Eu não sei onde estou a ir buscar paciência»
Há 59 min
03:18
Bruna aposta todas as fichas em segredo de Ana: «Sou um milagre»
Há 1h e 6min
03:16
Imperdível! Fábio dá treino intensivo a Leandro e o momento é de chorar a rir
Há 1h e 25min
01:19
Dylan diz tudo o que tem para dizer sobre Pedro e Marisa: «Se não fosse o segredo...»
Há 1h e 29min
06:18
Marisa bombardeada pelas críticas dos colegas: «Tem duas caras. Não dá para confiar»
Há 1h e 33min
03:15
Última Hora! Marisa passa-se e eleva o tom para Liliana: «És a mais mentirosa que aqui anda»
Há 1h e 41min
04:06
Em lágrimas, Liliana desabafa com Inês sobre Fábio e ouve o que não quer: «Vão se fartar um do outro»
Há 1h e 49min
03:21
O que se passa na cama de Liliana e Fábio? Leandro e Marisa não perdoam: «É muito movimento»
Há 1h e 53min
03:21
Só visto! Leandro e Fábio em picardias: «Estás a murchar...»
Há 1h e 54min
01:40
Enquanto Leandro dança animado na cozinha, Bruna e Inês 'rasgam-no': «Tem de ser nomeado, que ranço»
Há 2h e 0min
01:40
Liliana na mira das críticas: «Ela está farta do Fábio»
Há 2h e 0min
04:41
Inês Morais 'ataca' concorrente: «Eu senti o desespero (...). É uma pita mimada»
Há 2h e 17min
00:58
Com a voz a falhar e num pranto, Bruna perde as estribeiras com Liliana e a casa 'incendeia-se'
Há 2h e 20min
03:59
Inês Morais implacável com Bruna: «Ela não teve empatia nenhuma (...). Custa-me ver a Marisa...»
Há 2h e 22min
03:59
Dylan comenta discussão de Bruna e Marisa: «A Bruna disse coisas que a tramaram»
Há 2h e 22min
01:17
Leandro acha que Pedro e Ana são gémeos? A nova teoria que está a agitar a casa: «Lembras-te da Petra e da Mara?»
Há 2h e 30min
06:40
Astrologia não é com eles! Gangue dos Frescos falam de signos... mas dizem tudo ao lado
Há 3h e 42min
01:40
Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»
Há 3h e 54min
03:03
Liliana faz interrogatório a Leandro... e tudo por causa da árvore de Natal: «Já estarias lá fora!»
Hoje às 16:15
02:15
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro
Hoje às 15:40
05:39
Sem conseguir falar, Leandro chora desalmadamente e Pedro fica muito comovido: «Não quero responder»
Hoje às 15:33
01:49
Um almoço de lágrimas! Marisa chora e Pedro não consegue conter-se: «Isto é tramado...»
Hoje às 15:30
01:26
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»
Hoje às 15:25
04:36
Leandro faz confissão privada a Marisa e Pedro: «Não me dou a todos...»
Hoje às 15:20
01:52
Pedro fica em lágrimas durante o almoço: «Não me conhecem, atacam e ofendem-me...»
Hoje às 15:20
04:38
Marisa mostra-se emocionada com pergunta da Voz: «Prefiro não puxar isso aqui para dentro»
Hoje às 15:15
04:38
Pedro e Leandro aproveitam almoço especial para avisar Marisa: «Não sabes dizer que não»
Hoje às 15:13
02:35
Quem é que não merecia estar? Leandro não deixa nada por dizer: «Alguma coisa alguém viu...»
Hoje às 15:00
03:01
Discussão de Marisa e Bruna é tema do almoço do Gangue dos Frescos: «Acho que fizeste bem não falar...»
Hoje às 14:45
08:54
Marisa desabafa sobre Bruna: «Deparei-me com umas imagens que não estava à espera»
Hoje às 14:30
04:20
Inês critica provocações de Liliana para Bruna: «Está a gozar com um assunto...»
Hoje às 14:00
04:05
Bruna e Liliana voltam a pegar-se: «Estás a ser nojenta, eu não me faço de vítima!»
Hoje às 13:34
04:23
Nervosa e de voz trémula, Liliana desabafa com Fábio após discussão com Bruna: «Onde está a maldade?»
Hoje às 13:32
06:49
Estalou o verniz! Ana e Inês saem em defesa de Bruna depois de provocações: «Mas tu estás bem da cabeça!?»
Hoje às 13:31
11:30
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana
Hoje às 13:30
05:37
Ana entra em confronto com Leandro e discussão continua mesmo depois da dinâmica
Hoje às 13:25
05:24
Alerta discussão! Leandro incrédulo com Inês: «Tu não vês mesmo nada à frente»
Hoje às 13:20
05:33
Ana passa-se e grita com Leandro: «Poupa-te homem!»
Hoje às 13:15
03:48
Leandro é direto com Inês: «Continuas a identificar-te com esse sofá?»
Hoje às 13:13
07:57
Pedro Jorge confronta Liliana: «Sentes medo de poder sair?»
Hoje às 13:11
09:34
Leandro eleva o tom com Ana: «É para mim difícil conviver com pessoas assim»
Hoje às 13:00
02:38
Última Hora! Avião de Dylan para Inês interrompe dinâmica no Secret Story. Veja as imagens
Hoje às 12:36
01:52
Calendário do advento: Marisa recebe presente especial e Pedro Jorge é envolvido
Hoje às 12:19
03:25
Depois de pista reveladora, Ana quer fazer aliança com Pedro Jorge e Marisa para proteger os segredos que restam
Hoje às 11:43
01:23
Pedro Jorge e Marisa têm conversa suspeita sobre os segredos em frente a Leandro: «Já toda a gente sabe»
Hoje às 11:30
05:34
Alerta segredo! Ana mais próxima que nunca dos segredos de Pedro Jorge e Marisa
Hoje às 11:15
01:29
Liliana sobre atitudes de Bruna para com Marisa: «Fiquei chocada ontem...»
Hoje às 11:09
05:18
Fábio rebaixa-se para aumentar o ego de Liliana? Tema gera discórdia com Marisa
Hoje às 02:00
02:45
Fábio está a afastar-se de Liliana? Veja a conversa que deixou Liliana com dúvidas
Hoje às 01:40
03:44
Pedro Jorge paga 2000 euros para assistir ao lanche de Fábio e Liliana. Marisa rebenta de ciúmes
Hoje às 01:30
03:55
Bruna não acredita nos sentimentos de Liliana por Fábio: «Deixou o Fábio falar por ela para ficar bem»
Hoje às 01:15
03:28
As imagens que incendiaram a casa! Perceba o que aconteceu para que Marisa e Bruna entrassem em conflito
Hoje às 01:00
13:16
Discussão instalada! Liliana passada com críticas de Pedro Jorge e Ana
Ontem às 23:20
07:04
Depois da situação de Bruna, Liliana é frontal com Inês: «Eu acho que vocês estão a exagerar muito»
Ontem às 23:16
01:04
Bruna em lágrimas: «Ninguém é capaz de pensar como é que eu relembro as coisas»
Ontem às 23:14