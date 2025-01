Cláudio Ramos faz provocação a Cláudio Alegre que envolve Cristiana Jesus: «E a noite, como é que foi?»

No «Dois às 10», recebemos Cláudio Alegre, o 5º concorrente expulso do «Secret Story - Desafio Final». O jogo acabou para este concorrente que teve de abandonar ontem a casa. O ex-concorrente responde a pequena provocação lançada por Cláudio Ramos sobre a noite passada, já fora da casa mais vigiada do país. Recorde-se que Cláudio Alegre tem uma relação com Cristiana Jesus, e ambos têm um filho.