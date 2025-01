No Secret Story Desafio Final, os concorrentes são confrontados com imagens das últimas vinte e quatro horas! Margarida e Inês Morais vêm as imagens da Cadeira Quente pela primeira vez e justificam as suas atitudes a Cláudio Ramos. O clima começa a aquecer e Inês Morais exalta-se! Veja aqui o que aconteceu!