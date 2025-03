Cláudio Ramos para concorrente: «Sai com a sensação de que esse passado está limpo?»

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, recebemos Daniela Santos no confessionário. Na plateia, o filho da concorrente envia uma mensagem à mãe. Assistimos a uma série compilação de imagens de Daniela Santos e do seu percurso neste programa, e esta reage às mesmas. Daniela Santos revela que se vê como uma 'fénix', e explica-nos o porquê. Cláudio Ramos faz uma pequena provocação à concorrente.