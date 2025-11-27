No 'Dois às 10', Cláudio Ramos provoca Cristina Ferreira em direto ao fazer uma inconfidência sobre o namorado da apresentadora, João Monteiro. Em causa está uma camisola que Cláudio Ramos já terá oferecido a João Monteiro.
Cláudio Ramos pica Cristina Ferreira em direto: «Sou eu que digo coisas ao teu João»
- Secret Story
- Há 1h e 25min
Últimos vídeos
01:20
Há 1h e 25min
05:58
«Tu andares aqui a fazer qualquer coisa por 250 mil euros»: Estala a discussão entre o 'rei' e a 'figurante'
Há 13 min
01:46
«Exagera tudo para se fazer de vítima (...) Trata as pessoas como lixo»: Dylan 'carrega' em Leandro
Há 44 min
02:07
Dylan 'rasga' atitude de Leandro: «É a fita dele do costume (...) Devia-se poupar ao rídiculo»
Há 45 min
01:52
«Deita-te aqui ao pé de mim...»: Em plena manhã, Pedro faz convite a Marisa
Há 1h e 9min
02:16
Com Leandro na cama, Liliana e Pedro atacam-no: «A liderança que temos está espanada nesta cama»
Há 1h e 20min
01:16
Liderança de Leandro posta em causa logo de manhã: «Vai para a cama, não há papel, não há nada!»
Há 1h e 22min
01:02
Só mel pela manhã: Dylan acorda Inês de forma amorosa
Há 1h e 25min
03:36
Leandro entra em rutura com o Gangue dos Frescos e o caos instala-se
Há 2h e 52min
02:24
Noite tensa entre amigos. Leandro amua com o Gangue dos Frescos
Há 3h e 14min
02:15
Leandro isola-se e não apoia Bruna no momento em que explica a grave doença que teve
Há 3h e 47min
03:56
Liliana revoltada com Fábio: «Já reparaste como é que estás a ser comigo!?»
Hoje às 01:30
03:26
Fábio e Liliana novamente zangados? «Não tenho olhos para mais ninguém»
Hoje às 01:00
03:55
Tensão no ar! As imagens de Leandro na festa que estão a dar que falar
Hoje às 00:21
02:05
O momento mais divertido da noite! Voz brinca com Fábio: «É uma curgete no seu bolso-»
Hoje às 00:10
10:25
Numa noite delicada, Fábio acaba em lágrimas. Saiba o que aconteceu
Ontem às 23:51
04:49
Pedro Jorge desiludido com Leandro: «Ele só perde com isto»
Ontem às 23:27
07:17
Liliana critita Leandro depois de atitude polémica: «Tem de ser uma pessoa mais humilde»
Ontem às 23:17
03:15
Pedro Jorge e Marisa indignados com comportamento de Leandro: «Não faz sentido nenhum»
Ontem às 23:07
06:51
Dylan arrasa atitude de Leandro no momento delicado de Bruna: «As figuras que ele está a fazer»
Ontem às 22:55
07:42
«Tinha 23 anos, estava com 48 quilos»: Bruna emociona ao contar como descobriu que tinha um linfoma
Ontem às 22:47
02:03
Enquanto Bruna conta a história por detrás do segredo, Leandro isola-se no quarto, transtornado
Ontem às 22:46
02:12
Marisa assume a Pedro ciúmes de Marisa Susana e o concorrente tem reação imperdível!
Ontem às 22:36
00:56
Última hora! Pedro e Leandro entram em discussão em pleno direto: «Sabias muito bem como estava o Dylan»
Ontem às 22:23
02:09
'Fantasma' de Marisa Susana assombra Marisa? Concorrente rói-se de ciúmes: «Há necessidade?»
Ontem às 22:22
02:09
Marisa explica ciúmes de Pedro Jorge: «Todas as mulheres são uma pedra no meu sapato»
Ontem às 22:22
03:55
Fim do Gangue dos Frescos? Marisa e Pedro em despique com Leandro: «O jogo está primeiro...»
Ontem às 22:16
03:24
Mais um segredo desvendado! Bruna é 'descoberta': «Fui diagnosticada com um linfoma»
Ontem às 22:14
01:09
Pedro desfaz-se em lágrimas depois de desvendar o segredo de Bruna
Ontem às 22:06
07:52
Em choque total! Pedro desvenda segredo de Bruna e a casa fica lavada em lágrimas
Ontem às 22:05
03:32
Ataque de riso sem fim! Marisa e Leandro não contêm as gargalhadas ao falarem sobre o segredo de Pedro
Ontem às 21:17
01:14
Inês preocupada com Dylan: «O que tiver de ser...»
Ontem às 21:10
03:46
Fábio quebra silêncio: Desilusão com Liliana e receio de ser o próximo a abandonar a casa
Ontem às 19:55
03:30
A ferver: Dylan, Inês e Bruna arrasam reação do grupo rival à desistência de Bruno
Ontem às 19:46
04:08
Tenso: Reações divididas à saída de Bruno e críticas a Dylan incendiam a casa
Ontem às 19:42
01:51
Comentador faz comparação insólita à desistência de Bruno: «Fez-me lembrar o funeral do meu pai»
Ontem às 19:37
02:09
Inédito: Silêncio na casa após desistência de Bruno e reação de Liliana surpreende
Ontem às 19:36
02:24
Críticas a Pedro explodem… e momentos depois ele troca beijos com Marisa
Ontem às 19:29
02:23
Bruna transforma circo em sátira e arrasa rivais com humor afiado
Ontem às 19:23
03:49
Pista exclusiva gera teoria bombástica sobre o segredo de Marisa
Ontem às 19:19
02:51
Missão: Em momento inédito, Liliana diverte a casa com canto
Ontem às 19:03
06:02
Tensão máxima: Leandro enfrenta Ana e Pedro e envolve Liliana no conflito
Ontem às 19:00
03:15
Dylan arrasa Leandro e dispara contra Fábio e Liliana: «Músculos, dentes e pestanas falsos»
Ontem às 18:52
03:34
Bruna destrói Leandro e acusa-o de ser uma farsa no jogo
Ontem às 18:46
05:06
A ferver: Bruna enfrenta Leandro no pequeno-almoço e acusa-o de jogo estratégico
Ontem às 18:18
02:29
Após dinâmica, Fábio e Liliana contestam Ana e desvalorizam o seu discurso
Ontem às 17:54
04:34
Inédito: Voz surpreende Leandro com picardia hilariante e arranca risos da casa
Ontem às 17:10
02:41
Dinâmica: Liliana abre o coração e faz balanço sentido do seu percurso
Ontem às 17:06
02:26
Dinâmica: Fábio e Bruna entram em despique «Máscara»
Ontem às 17:02
02:25
Marisa surpreende com discurso apaziguador: «Todos somos justos vencedores»
Ontem às 16:57
01:49
Dinâmica: Dylan defende autenticidade e garante que a sua essência o pode levar à vitória
Ontem às 16:55
01:38
Imperdível. Ana afirma independência total ao justificar porque deve vencer: «Fui sempre sozinha»
Ontem às 16:52
01:36
Vânia Sá indignada: «Devia ser proibido»
Ontem às 16:43
04:05
Hilariante: Voz dedica música a Leandro
Ontem às 16:42
02:03
Como nunca viu: Pedro Jorge acerta em cheio no segredo de Bruna
Ontem às 16:37
01:07
Declarações sem fim entre Pedro e Marisa: «Esta é a unica frase que sei dizer»
Ontem às 16:28
04:58
Sussuros e festinhas: Pedro Jorge e Marisa mais unidos que nunca
Ontem às 16:22
04:19
Já não escondem: Pedro e Marisa deitados na cama e de mãos dadas
Ontem às 16:16
03:38
Leandro e Marisa especulam sobre segredos e acertam em cheio no de Ana
Ontem às 16:00
04:55
«Perdido» e «Desesperado»: Liliana e Leandro discutem ao almoço
Ontem às 15:24
03:32
Confiante, Dylan conforta Inês: «A probabilidade de irmos à final...»
Ontem às 14:45