Margarida Carvalheiro, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8, celebrou 22 anos de vida no passado dia 11 de janeiro com uma festa de arromba! Gonçalo Coelho, o namorado, planeou tudo ao pormenor, para que o dia fosse memorável.

Cláudio Ramos gravou um vídeo para deixar algumas palavras à ex-concorrente: «Desejo muitas felicidades (...) e desejo de verdade, do fundo do coração, que nos possamos encontrar mais vezes ao longo deste próximo ano».