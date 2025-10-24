Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Clemente faz revelação inédita sobre Marco Paulo: «Fez sempre questão que não se soubesse»

Um ano após o seu desaparecimento, homenageamos Marco Paulo no V+ Fama. Clemente relembra a amizade com o cantor e faz uma revelação.

  • Ontem às 11:15
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Liliana implacável com Fábio: «Há coisas que me tiram o interesse...»
04:53

Liliana implacável com Fábio: «Há coisas que me tiram o interesse...»

18:30
Pedro Jorge tranquiliza Marisa: «Elas pedem. Já não faço massagens»
03:23

Pedro Jorge tranquiliza Marisa: «Elas pedem. Já não faço massagens»

18:22
Ataque de Ciúmes? Liliana explode com gesto de Fábio
04:45

Ataque de Ciúmes? Liliana explode com gesto de Fábio

18:21
Alice Alves mostra imagens inéditas de Pedro e Marisa: «Notícia de última hora»
01:14

Alice Alves mostra imagens inéditas de Pedro e Marisa: «Notícia de última hora»

18:07
Marisa com ciúmes de Liliana? Pedro Jorge reage e os dois discutem
01:14

Marisa com ciúmes de Liliana? Pedro Jorge reage e os dois discutem

18:07
«Eu sempre tive este sonho…»: Catarina Miranda e Afonso Leitão contam detalhes da primeira aventura em casal
15:08

«Eu sempre tive este sonho…»: Catarina Miranda e Afonso Leitão contam detalhes da primeira aventura em casal

17:19
Mais Vídeos

Mais Vistos

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

23 out, 12:18
Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

7 out, 10:31
Ele nem sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente

Ele nem sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente

Ontem às 12:52
Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

2 out, 11:41
Longe de tudo e de todos: Este é o refúgio de Zé, o ex-noivo de Liliana do Secret Story

Longe de tudo e de todos: Este é o refúgio de Zé, o ex-noivo de Liliana do Secret Story

Hoje às 09:31
Ver Mais

Notícias

Meses depois de perder o filho e o avô, Cláudia Nayara chora nova morte na família

Meses depois de perder o filho e o avô, Cláudia Nayara chora nova morte na família

Há 43 min
Surpreendente. Não vai acreditar quando vir como Rúben Boa Nova foi buscar o filho à escola

Surpreendente. Não vai acreditar quando vir como Rúben Boa Nova foi buscar o filho à escola

Há 1h e 6min
Mil euros a menos e muita amargura: Bruna enfrenta Voz e protagoniza momento viral no Secret Story 9

Mil euros a menos e muita amargura: Bruna enfrenta Voz e protagoniza momento viral no Secret Story 9

Há 1h e 43min
Cara da TVI emociona fãs com homenagem inesperada a Marco Paulo e há um nome bem conhecido por trás da ideia

Cara da TVI emociona fãs com homenagem inesperada a Marco Paulo e há um nome bem conhecido por trás da ideia

Há 1h e 57min
De costas voltadas? Catarina Miranda reage a nova polémica que envolve Sérgio Duarte

De costas voltadas? Catarina Miranda reage a nova polémica que envolve Sérgio Duarte

Há 2h e 3min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»

23 out, 08:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Meses depois de perder o filho e o avô, Cláudia Nayara chora nova morte na família

Meses depois de perder o filho e o avô, Cláudia Nayara chora nova morte na família

Há 43 min
Surpreendente. Não vai acreditar quando vir como Rúben Boa Nova foi buscar o filho à escola

Surpreendente. Não vai acreditar quando vir como Rúben Boa Nova foi buscar o filho à escola

Há 1h e 6min
«Eu sempre tive este sonho…»: Catarina Miranda e Afonso Leitão contam detalhes da primeira aventura em casal
15:08

«Eu sempre tive este sonho…»: Catarina Miranda e Afonso Leitão contam detalhes da primeira aventura em casal

Há 1h e 24min
Cara da TVI emociona fãs com homenagem inesperada a Marco Paulo e há um nome bem conhecido por trás da ideia

Cara da TVI emociona fãs com homenagem inesperada a Marco Paulo e há um nome bem conhecido por trás da ideia

Há 1h e 57min
De costas voltadas? Catarina Miranda reage a nova polémica que envolve Sérgio Duarte

De costas voltadas? Catarina Miranda reage a nova polémica que envolve Sérgio Duarte

Há 2h e 3min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Luíza Abreu e João Moura Caetano separados? Veja a foto!

Luíza Abreu e João Moura Caetano separados? Veja a foto!

Há 1h e 15min
"Big Brother". Carolina Braga ataca ex-concorrente: "Quando me mandaste mensagem, o silêncio já era resposta. Desculpa ter-te marcado"

"Big Brother". Carolina Braga ataca ex-concorrente: "Quando me mandaste mensagem, o silêncio já era resposta. Desculpa ter-te marcado"

Há 2h e 45min
Após cinco anos, Francisco Nunes, marido de Liliana Aguiar, afirma ser vítima de crime: Polícia Judiciária já está envolvida!

Após cinco anos, Francisco Nunes, marido de Liliana Aguiar, afirma ser vítima de crime: Polícia Judiciária já está envolvida!

Hoje às 13:56
"Há amores que duram para sempre": Fábio Paim deixa mensagem emotiva... e Jéssica Galhofas reage!

"Há amores que duram para sempre": Fábio Paim deixa mensagem emotiva... e Jéssica Galhofas reage!

Hoje às 10:20
Liliana Aguiar faz importante revelação: "Deixo um conselho para todas as mães que vão ter de lidar com madrastas"

Liliana Aguiar faz importante revelação: "Deixo um conselho para todas as mães que vão ter de lidar com madrastas"

Hoje às 08:56
Ver Mais Outros Sites