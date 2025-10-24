Um ano após o seu desaparecimento, homenageamos Marco Paulo. Clemente relembra a amizade com o eterno cantor romântico e faz uma partilha.
Clemente sobre Marco Paulo «Viveu numa bolha auto-imposta»
- Ontem às 11:11
05:20
23:39
A verdade sobre os últimos sete anos de vida de Marco Paulo com Eduardo Ferreira
Ontem às 12:11