Clima aquece entre Bruno de Carvalho e Joana Diniz: «Viu-me sair do banho e disse que tinha um corpo de Adonis»

No Secret Story - Desafio Final, a Joana provoca o Bruno dizendo que adorava vê-lo igual à estátua do “Brutos” que têm na casa: despido, com uma folha de alface e uma crista. A conversa continua, e Joana confessa que o Bruno é difícil de aturar e que ontem lhe esgotou a paciência. Acrescenta que tem uma coisa que está “mortinha” por lhe contar, mas não sabe se lhe ia fazer muito bem ou muito mal. Depois de alguma insistência da Voz, a Joana frisa que não vai contar a ninguém. O que será que a Joana esconde?