Clima azedou! Vera faz acusações e Dylan levanta-se: «Só te estás a envergonhar a ti»

No Secret Story 9, os concorrentes reunem-se no exterior da casa, para uma dinâmica. O clima acabou por azedar com uma discussão entre Dylan e Vera, marcada por fortes acusações. Vera acusa o colega de ter medo de falar o que verdadeiramente. Dylan levanta-se e mete-se no centro para enfrentar a colega.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

