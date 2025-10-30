Clima de ‘flirt’? Liliana questiona Pedro Jorge: «Tens interesse em alguém da casa?»

No Secret Story 9, o ambiente aqueceu entre Liliana e Pedro Jorge durante um almoço especial que os dois partilharam na casa mais vigiada do país. O momento, repleto de cumplicidade, sorrisos e uma certa tensão, acabou por surpreender não apenas os restantes concorrentes, mas também a própria Liliana, que se mostrou curiosa com a escolha de Pedro.

Entre conversas descontraídas e trocas de olhares, a concorrente quis saber se Pedro Jorge teria algum interesse romântico por alguma das mulheres da casa. O colega respondeu com sinceridade, e alguma reserva, afirmando que, até ao momento, nenhuma concorrente lhe tinha chamado verdadeiramente a atenção.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

