Clima Explosivo: Ana e Pedro atacam-se durante o Concilio dos Nomeados

No Secret Story 9, o Concilio dos Nomeados terminou de forma tensa com uma discussão acesa entre Ana e Pedro. Os dois trocaram críticas diretas. A conversa rapidamente descambou para um confronto verbal. O ambiente ficou pesado e os restantes concorrentes assistiram ao desentendimento.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18