Clima Explosivo: Ana e Pedro atacam-se durante o Concilio dos Nomeados

No Secret Story 9, o Concilio dos Nomeados terminou de forma tensa com uma discussão acesa entre Ana e Pedro. Os dois trocaram críticas diretas. A conversa rapidamente descambou para um confronto verbal. O ambiente ficou pesado e os restantes concorrentes assistiram ao desentendimento.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

