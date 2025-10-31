Clima tenso. Ana arrasa Marisa Susana: «És uma personagem (...) fazes-te de vítima»

No Secret Story 9, a tensão voltou a dominar o ambiente quando Ana perdeu a paciência com Pedro Jorge. A concorrente lançou duras críticas ao colega, acusando-o de se vitimizar e de não ser autêntico: «Não tens credibilidade (...) fazes-te de vítima (...) és uma personagem». O confronto deixou a casa em silêncio e aumentou ainda mais a rivalidade entre os dois.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18