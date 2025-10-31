Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Clima tenso. Ana arrasa Marisa Susana: «És uma personagem (...) fazes-te de vítima»

No Secret Story 9, a tensão voltou a dominar o ambiente quando Ana perdeu a paciência com Pedro Jorge. A concorrente lançou duras críticas ao colega, acusando-o de se vitimizar e de não ser autêntico: «Não tens credibilidade (...) fazes-te de vítima (...) és uma personagem». O confronto deixou a casa em silêncio e aumentou ainda mais a rivalidade entre os dois.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!

  • Secret Story
  • Há 3h e 0min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Leandro confuso com Marisa e Pedro: «Não entendo o porquê de haver essas discussões»
07:02

Leandro confuso com Marisa e Pedro: «Não entendo o porquê de haver essas discussões»

14:47
Leandro criticado pelos próprios amigos? Concorrente esclarece: «É mentira»
06:17

Leandro criticado pelos próprios amigos? Concorrente esclarece: «É mentira»

14:43
Pedro confessa: «Tive uma conversa interessante com a Marisa, tocou-me seriamente»
06:33

Pedro confessa: «Tive uma conversa interessante com a Marisa, tocou-me seriamente»

14:41
Marisa Susana confronta Marisa sobre Pedro: «Consegues sentir alguma coisa?»
05:55

Marisa Susana confronta Marisa sobre Pedro: «Consegues sentir alguma coisa?»

14:35
No meio do grupo ‘rival’, Marisa Susana é alvo de críticas: «Não te vitimizes!»
04:37

No meio do grupo ‘rival’, Marisa Susana é alvo de críticas: «Não te vitimizes!»

14:32
Concílio dos nomeados acaba em confusão: «Tá calada»
02:57

Concílio dos nomeados acaba em confusão: «Tá calada»

12:46
Mais Vídeos

Mais Vistos

Afinal quem eram os três homens misteriosos que levaram Liliana de carro no Brasil? Zé quebra o silêncio e conta tudo

Afinal quem eram os três homens misteriosos que levaram Liliana de carro no Brasil? Zé quebra o silêncio e conta tudo

Hoje às 11:15
«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

Hoje às 09:41
Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso

Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso

Ontem às 19:08
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Fábio termina tudo? Estas foram as palavras definitivas que deixaram Liliana em choque

Fábio termina tudo? Estas foram as palavras definitivas que deixaram Liliana em choque

Hoje às 09:54
Ver Mais

Notícias

Liliana Filipa mostra o look de Halloween da família e encanta seguidores: “Cada ano melhor!”

Liliana Filipa mostra o look de Halloween da família e encanta seguidores: “Cada ano melhor!”

Há 2h e 14min
Bruna Gomes muda-se para a casa nova. E a vista da sua enorme varanda impressiona

Bruna Gomes muda-se para a casa nova. E a vista da sua enorme varanda impressiona

Há 2h e 20min
Convite de casamento? Cristina Ferreira surpreende com anúncio especial

Convite de casamento? Cristina Ferreira surpreende com anúncio especial

Há 3h e 8min
Esta famosa cantora portuguesa conhece a família de Fábio. E arrasa Liliana: «Ar de cínica»

Esta famosa cantora portuguesa conhece a família de Fábio. E arrasa Liliana: «Ar de cínica»

Há 3h e 31min
Novos detalhes do fim da amizade entre Catarina Miranda e Sérgio Duarte: “Há coisas que valem mais do que o dinheiro”

Novos detalhes do fim da amizade entre Catarina Miranda e Sérgio Duarte: “Há coisas que valem mais do que o dinheiro”

Há 3h e 42min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Liliana Filipa mostra o look de Halloween da família e encanta seguidores: “Cada ano melhor!”

Liliana Filipa mostra o look de Halloween da família e encanta seguidores: “Cada ano melhor!”

Há 2h e 14min
Bruna Gomes muda-se para a casa nova. E a vista da sua enorme varanda impressiona

Bruna Gomes muda-se para a casa nova. E a vista da sua enorme varanda impressiona

Há 2h e 20min
Liliana Filipa e família: os disfarces de Halloween mais criativos dos últimos anos

Liliana Filipa e família: os disfarces de Halloween mais criativos dos últimos anos

Há 2h e 24min
Bruna Gomes mostra a vista da casa nova
00:09

Bruna Gomes mostra a vista da casa nova

Há 3h e 1min
Convite de casamento? Cristina Ferreira surpreende com anúncio especial

Convite de casamento? Cristina Ferreira surpreende com anúncio especial

Há 3h e 8min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bárbara Parada não cala a revolta: "É um absurdo, não sei onde é que tinha a cabeça"

Bárbara Parada não cala a revolta: "É um absurdo, não sei onde é que tinha a cabeça"

Hoje às 11:04
Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Ontem às 14:39
Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

28 out, 16:46
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

27 out, 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

27 out, 17:14
Ver Mais Outros Sites