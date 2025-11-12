Clima tenso: Liliana interrompe conversa de Inês, Bruno, Dylan e Ana sobre Fábio

No Secret Story 9, Inês, Ana, Bruno e Dylan juntaram-se para comentar os mais recentes acontecimentos na casa, com destaque para a relação entre Fábio e Liliana. O grupo trocou opiniões e críticas sobre o casal, mas a conversa rapidamente ganhou outro tom quando Liliana surgiu e decidiu intervir, gerando um clima de tensão.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18