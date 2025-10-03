Já chegámos ao whatsapp!
Clima tenso na casa! Vera lança 'farpas': «Já me cheira a inveja. (...) Ainda não dormi com dois homens diferentes»

No Secret Story 9, logo após o Especial, Vera abriu o coração numa conversa com Pedro sobre as reações dos colegas à sua reconciliação com Dylan. A concorrente mostrou-se incomodada com os comentários dentro da casa e defendeu que, mais do que surpresa, o que existe é inveja da relação que os dois estão a tentar reconstruir.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20

Acompanhe,ao minuto, tudo o que se passa na casa mais vigiada do País.

  • Secret Story
  • Há 3h e 24min
