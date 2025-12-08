Clima tenso na cozinha: Pedro Jorge provoca Liliana após expulsão de Bruna

Na cozinha da casa do Secret Story 9, Pedro comentou a Liliana que a expulsão não correu como desejava, mas garantiu estar convicto de que a concorrente não permanecerá muito tempo no jogo. A conversa rapidamente evoluiu para uma troca de provocações, com Pedro a afirmar que ia pôr o fato de treino para acompanhar Liliana numa caminhada. Fábio mostrou vontade de se juntar, mas Pedro recusou caminhar com um “fantasma”.

A gala de ontem foi cheia de emoções fortes, marcada por mais uma saída da casa mais vigiada do País. Ao longo da gala do Secret Story 9 deste domingo, dia 7 de dezembro, as percentagens foram reveladas e rapidamente se percebeu que a disputa estava mais apertada do que nunca.

Marisa foi a primeira concorrente a ser salva, conquistando 36% dos votos. Os restantes quatro nomes mantiveram-se em risco, numa batalha intensa pela permanência até ao fim.

Quando chegou o momento decisivo, as diferenças eram mínimas. Pedro somou 50% e Liliana reuniu 33%. Mas a concorrente menos votada e, por isso, a abandonar este domingo a casa mais vigiada do País foi Bruna, com apenas 17% dos votos.