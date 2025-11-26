Já chegámos ao whatsapp!
Com a voz embargada e de lágrimas nos olhos perante todos, Pedro dedica estas últimas palavras a Bruno

No Extra do Secret Story, vemos as imagens do momento da desistência de Bruno do programa. Bruno comunicou que queria desistir no confessionário. Depois, fez um comunicado ao grupo, na sala, e as reações multiplicaram-se. Até um dos "rivais" ficou em lágrimas. 

Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque - Secret Story - TVI

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

Votação para salvar:
DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9!

  • Secret Story
  • Hoje às 01:15
