Com a voz embargada e de lágrimas nos olhos perante todos, Pedro dedica estas últimas palavras a Bruno

No Extra do Secret Story, vemos as imagens do momento da desistência de Bruno do programa. Bruno comunicou que queria desistir no confessionário. Depois, fez um comunicado ao grupo, na sala, e as reações multiplicaram-se. Até um dos "rivais" ficou em lágrimas.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

