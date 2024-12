Com o final à porta, Leo não tem dúvidas sobre Diogo Alexandre e Renata: «Andaram à procura um do outro»

No Secret Story - Casa dos Segredos, a Voz questiona: “Quem deu um passo maior do que a perna para chegar ao top 5?”. Enquanto o Leo aponta o Diogo, pois sempre assumiu a postura de pica-miolos, o Gonçalo sente que o Diogo é espontâneo nas suas atitudes e que houve um exagero na reação dos outros. Escolhe então a Renata porque “a perna dela não é isso tudo” e não é a maléfica que tenta passar. Ainda em relação ao Diogo, o Leo sublinha que é importante respeitar o que os outros sentem e saber parar. O Diogo queixa-se que as pessoas lhe apontavam o dedo constantemente só por ser ele. A Renata acusa então o concorrente de surfar nas ondas que lhe dão e os dois envolvem-se em discussão. Já o Leo, considera que ambos surfam a onda um do outro. No seguimento da discussão, a Renata mostra-se fragilizada e chora garantindo que nunca surfou na onda do Diogo.