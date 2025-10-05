Começo da gala do Secret Story surpreende até Cristina Ferreira! Veja o que aconteceu

Na gala do Secret Story 9, Cristina Ferreira é surpreendida com o que a Voz preparou logo para o início da noite. O telefone tocou no jardim e os concorrente correram para o atender, mas foi Rui o grande sortudo. O concorrente recebeu uma grande vantagem.
Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
