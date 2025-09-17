Comentadores reagem às imagens polémicas entre Liliana e Fábio: «A linguagem corporal diz tudo»

No Última Hora do Secret Story 9, Zé assiste a uma conversa muito cúmplice entre Liliana, a sua noiva, e Fábio. No estúdio, Isabel Figueira e Adriano Silva Martins comentam a situação e defendem que Liliana «está a jogar». Veja tudo.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
Vote para SALVAR o seu favorito:
BRUNA – 761 20 20 03
BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05
DYLAN – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe tudo o que se passa na casa do Secret Story ao minuto!