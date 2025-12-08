Comentário polémico de Liliana gera nova discussão. Fábio entra em confronto para a defender

A Cadeira Quente prosseguiu no Secret Story 9 com A Voz a questionar Liliana sobre o comentário feito a Inês, quando afirmou que quem se junta a ela acaba expulso. Liliana manteve a posição e garantiu não estar arrependida, recordando que já passou pela mesma situação quando pessoas próximas também abandonaram o jogo. Pedro criticou a atitude e Fábio saiu em defesa da namorada, dando origem a uma nova discussão entre os dois concorrentes.

A gala de ontem foi cheia de emoções fortes, marcada por mais uma saída da casa mais vigiada do País. Ao longo da gala do Secret Story 9 deste domingo, dia 7 de dezembro, as percentagens foram reveladas e rapidamente se percebeu que a disputa estava mais apertada do que nunca.

Marisa foi a primeira concorrente a ser salva, conquistando 36% dos votos. Os restantes quatro nomes mantiveram-se em risco, numa batalha intensa pela permanência até ao fim.

Quando chegou o momento decisivo, as diferenças eram mínimas. Pedro somou 50% e Liliana reuniu 33%. Mas a concorrente menos votada e, por isso, a abandonar este domingo a casa mais vigiada do País foi Bruna, com apenas 17% dos votos.