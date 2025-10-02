Comentário polémico: Lídia diz que “o amor não é para o Dylan” e concorrente desaba em lágrimas

No Secret Story 9, Lídia voltou a gerar polémica ao afirmar que “o amor não é para o Dylan”. O comentário indignou o grupo, que rapidamente questionou se o colega não merece encontrar o amor. Apesar de tentar justificar-se, Lídia não conseguiu convencer ninguém. No confessionário, a concorrente garantiu à Voz que tem uma ligação especial com Dylan e que sabe do que fala. Já Dylan, que se manteve em silêncio durante a discussão, acabou por quebrar e, em lágrimas no confessionário, lamentou estar de costas voltadas com aquela que considerava sua amiga.

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

Veja mais:

Acompanhe tudo ao minuto